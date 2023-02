Baby gang in Via Pinelli, 20enne aggredito e rapinato

Stava rientrando a casa a piedi, dopo una giornata di lavoro in centro storico quando, verso le 20.15, è stato aggredito e rapinato da sei giovani a volto coperto che gli hanno rubato soldi e telefono.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", vittima dell'aggressione è stato un 20enne trevigiano residente a Sant'Antonino. La baby gang, arrivata da Via Capponi, ha raggiunto il giovane in Via Pinelli, prima del sottopasso di Via Venier che porta alla Chiesa Votiva. Preso a calci e pugni il 20enne ha dovuto consegnare soldi e telefono prima di riuscire a fuggire a piedi raggiungendo il vicino ristorante cinese da dove ha chiamato la Questura denunciando quanto gli era appena accaduto. Sul posto, pochi minuti più tardi, è arrivata una volante della polizia di stato che ha raccolto la testimonianza del 20enne. Gli aggressori avevano però già fatto perdere le loro tracce. Si tratterebbe di un gruppo di ragazzi di origine straniera, le immagini delle videocamere della zona sono ora al vaglio degli inquirenti, nel frattempo il giovane aggredito ha sporto denuncia contro ignoti.