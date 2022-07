Abbandonato in autogrill a 16 anni: il Comune deve prendersene cura

Abbandonato in autogrill a soli 16 anni: i servizi sociali del Comune di Cessalto hanno dovuto prendere in carico l'adolescente di origini albanesi trovato circa un mese fa nell'area di sosta lungo l'A4.

Il Comune di Cessalto ha dovuto approvare una variazione di bilancio da 18mila euro per mantenere il minorenne abbandonato fino a fine anno, quasi 100 euro al giorno. La legge prevede infatti che il Comune in cui viene abbandonato un minorenne debba prendersene cura fino alla maggiore età o fino al ritorno del giovane alla famiglia d'origine. Il 16enne sarebbe già da ora ben disposto a trovarsi un lavoro ma per farlo dovrà compiere i 18 anni. Non è la prima volta che a Cessalto accadono episodi simili: l'autogrill lungo l'A4 è uno dei primi che si trovano arrivando dall'Est Europa nella Marca. Per le casse comunali si tratta di una spesa non da poco, soprattutto in tempi di crisi come questi ma la scelta di aiutare un giovane solo e in difficoltà ha prevalso su tutto.