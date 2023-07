/ Via Cà Falier

Albero pericolante finisce su un'auto in transito: conducente ferito

Tragedia sfiorata, mercoledì mattina, in Via Cà Falier ad Asolo dove l'auto di un residente della zona è rimasta schiacciata da una quercia secolare, tenuta in piedi da un cavo che ha ceduto. L'automobilista è stato portato in pronto soccorso a Castelfranco