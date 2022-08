Carabinieri Vittorio Veneto, il nuovo comandante è Alberto Bosco

Il Luogotenente Alberto Bosco ha da poco assunto il comando dei carabinieri di Vittorio Veneto. Originario di Gorizia, 51 anni, sposato e padre di due figli, il sottufficiale vanta una militanza ormai trentennale tra le file della "Benemerita".

Dopo una prima esperienza come Comandante di squadra presso il 4° Battaglione Carabinieri "Veneto" di Mestre, il Luogotenente Bosco ha prestato servizio nelle stazioni di Cornuda e Pieve di Soligo (prima come sottordine e poi come Comandante), sino al recente trasferimento a Vittorio Veneto, dove ha sede anche il comando di compagnia. Al Luogotenente Bosco sono arrivate le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro del comandante provinciale, Gianfilippo Magro, del capitano Francesco Galante, comandante della Compagnia di Vittorio Veneto e dei numerosi colleghi che nel corso degli anni ne hanno apprezzato le qualità personali e professionali.