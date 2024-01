Polmone perforato mentre fa surf, Alberto rischia la vita in Indonesia

Una vacanza da sogno tra surf e panorami mozzafiato rischiava di costare la vita ad Alberto Marcon, 34enne originario della frazione di Bagnolo a San Pietro di Feletto. Poco più di un mese fa il giovane si trovava in vacanza nell'isola vulcanica di Sumbawa, la più grande della provincia di Nusa Tenggara Occidentale (Indonesia) quando è stato attaccato da un pesce aguglia, tipico di quei mari, con il becco corneo della lunghezza tra i 10 e i 12 centimetri.

Come riportato da Qdpnews.it, Marcon aveva deciso di tornare in Indonesia, dov'era già stato, per fare surf con un amico prima di tornare a San Pietro di Feletto per trascorrere le vacanze di Natale con i genitori. Il giorno dell'incidente, avvenuto la mattina del 6 dicembre, il pesce aguglia (simile al pesce spada) lo ha colpito con il becco forandogli il torace, colpendolo sotto l'ascella. Costretto a tornare a riva usando un braccio solo, Alberto è stato aiutato dall'amico in vacanza con lui ma da quel momento è iniziata per lui una vera e propria odissea tra gli ospedali indonesiani. Raggiunto un punto di primo soccorso gli sono stati messi solo dei punti di sutura. Trasferito in un secondo ospedale a un'ora di ambulanza di distanza, Marcon ha scoperto di avere un polmone perforato con un'importante emorragia interna in corso. Il terzo ospedale dove il 34enne è stato finalmente operato si trova sull'isola di Lombok. Un viaggio durato sette ore in cui l'ambulanza dove si trovava Alberto è stata caricata su un traghetto. Giunto nella capitale Mataram, presso una clinica privata, il surfista è stato sottoposto a una tac che ha evidenziato la presenza di circa un litro di sangue nei polmoni. Da lì, la decisione di procedere con un intervento chirurgico. In quel momento, oltre al problema di salute, se n'è però presentato anche un altro: quello legato all’assicurazione sanitaria. Solo quando i medici indonesiani hanno accertato che Marcon avesse i soldi per poter pagare l'operazione (del costo di 12mila euro) è stato sottoposto all'intervento che gli ha, di fatto, salvato la vita. Il ricovero nella clinica privata ha portato le spese complessive pagate dal 34enne a un totale di 20mila euro. Assistito dalla fidanzata arrivata da Bali, dopo essersi ripreso Alberto ha potuto tornare a San Pietro di Feletto proprio pochi giorni prima del Natale. Nelle prossime settimane, dopo lo spavento della vacanza e la consapevolezza di aver rischiato la vita, il 34enne tornerà in Sardegna dove si è trasferito da tempo per lavoro.