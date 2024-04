Malore fatale in casa, papà Alberto perde la vita a soli 32 anni

Solo nell'oscurità puoi vedere le stelle: sono queste le parole che aprono il necrologio di Alberto Pivato, l'infermiere di 32 anni mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari nella giornata di ieri, domenica 28 aprile.

La causa del decesso sarebbe un infarto intestinale che ha stroncato Pivato mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i tentativi di rinanimazione da parte dei soccorritori del Suem 118. Alberto ha perso la vita poco dopo. Sotto choc la moglie Beatrice, sposata solo 5 mesi fa a Palazzo Rinaldi. Alberto lascia anche la figlia Ginevra, i genitori e la sorella Sara. Dal 2020 al 2023 Alberto Pivato aveva lavorato come infermiere specializzato a Casa dei Gelsi. Da circa un anno si era messo in proprio lavorando per diverse case di riposo e rsa della provincia. Giovedì 2 maggio, alle ore 16, l'ultimo saluto nella sala delle Cerimonie della casa funeraria Ivan Trevisin.