Muore quattro giorni dopo il matrimonio: la musica dei Queen per l'addio ad Alberto

Colle Umberto si è stretta, martedì 2 aprile, in un ultimo commevente abbraccio intorno ai familiari di Alberto Zanchetta, il 31enne mancato giovedì scorso all'affetto dei suoi cari per un tumore che gli era stato diagnosticato due anni fa.

Il corteo funebre, accompagnato dal rombo delle Vespe con la scritta "Alberto sempre in sella", ha accompagnato il feretro nella chiesa della Madonna della Pace al Menarè. Circa 600 i presenti, rimasti anche all'esterno della chiesa, stracolma in ogni ordine di posto. All'ingresso della bara il coro parrocchiale ha intonato "L'amour toujours " del dj Gigi D'Agostino, mentre il gruppo Col Plaid, di cui Alberto era chitarrista da sette anni, ha eseguito il celebre brano dei Queen "Don't stop me now" al termine del funerale. Alberto è stato salutato con un lungo e commovente applauso. Nell'omelia il parroco don Evaristo Colmagro ha ricordato Alberto con queste parole. «È stato un esempio per tutti, suonava in chiesa e faceva parte del nostro consiglio pastorale, oltre a essere membro del Gruppo Giovani di Colle Umberto». In chiesa la mamma Patrizia, il papà Massimo, il fratello Andrea e Greta, la giovane che aveva sposato Alberto pochi giorni prima della sua morte al Cro di Aviano. Prima di morire, Alberto aveva deciso di donare anche le cornee. All'uscita della bara dalla chiesa, sormopntata da un cuore di rose rosse e arancioni la commozione in tutti i presenti era evidente: Alberto non sarà dimenticato.