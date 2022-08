In 400 ai funerali di Alessandro Feletto: «Per i genitori è un martirio»

Sabato 13 agosto l'ultimo addio allo studente di 17 anni morto nel tragico incidente di Via Roma a Ormelle. Fiori e camicie bianche in chiesa, lettera dei compagni di scuola consegnata ai genitori

Ormelle in lutto per l'ultimo saluto ad Alessandro Feletto: sabato 13 agosto circa 400 persone hanno gremito la storica chiesa dei templari a Tempio di Ormelle per i funerali del 17enne morto in un tragico incidente stradale in sella al suo scooter Malaguti.

Un centinaio i fedeli che hanno assistito alla cerimonia dentro la chiesa, quasi 300 le persone presenti nel piazzale esterno. Una commovente dimostrazione di vicinanza e affetto verso i familiari di Alessandro, comprensibilmente stravolti dal dolore. Il feretro bianco è arrivato alle 10 di sabato mattina ed è stato portato a spalla dagli amici più cari del 17enne. I banchi e l'interno della chiesa erano decorati con fiori bianchi, mentre i familiari (papà e fratelli compresi) indossavano tutti una camicia bianca. Il momento più toccante della cerimonia l'omelia di don Massimo, parroco di Ormelle: «Siate vicini ai genitori di Alessandro: stanno vivendo un dolore paragonabile solo a quello di un martirio. Non ci sono mai parole adatte per spiegare la scomparsa di un figlio, soprattutto a un'età così prematura». A Tempio sono arrivati in tantissimi: dai compagni di classe del liceo scientifico Antonio Scarpa di Motta di Livenza ad amici e studenti anche di altri istituti della zona. Nel piazzale esterno anche gli Alpini della sezione di Ormelle di cui fa parte il papà del 17enne. Tutti con il volto rigato dalla commozione, ancora increduli per quanto accaduto.

In prima fila mamma Egle, papà Stefano e i due fratelli, Alberto ed Andrea. I compagni di scuola del 17enne hanno consegnato loro una lettera in ricordo di Alessandro che non è stata letta in chiesa. Un lungo applauso ha invece accompagnato l'uscita del feretro al termine della cerimonia. Dopo l'ultimo abbraccio da parte di tutti i presenti il feretro è partito verso la cremazione. L'ultimo viaggio di Alessandro: per chi l'ha conosciuto davvero sarà impossibile dimenticarlo.