All'esame per la patente C con auricolare e videocamera: denunciato un 33enne

Cercava un aiuto dall’esterno per superare l’esame della patente C. Un cittadino kosovaro di 33 anni, residente a San Quirino (PN), è stato però individuato e denunciato alla Procura della Repubblica grazie ai funzionari della Motorizzazione e all’immediato intervento del reparto di sicurezza stradale e di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Treviso. I fatti sono avvenuti venerdì mattina in occasione di una sessione di esami di teoria per il conseguimento della patente C. I funzionari della Motorizzazione si sono subito accorti che il 33enne indossava un dispositivo non ammesso.

«Non potendolo perquisire hanno lasciato che tutti finissero l’esame chiamando immediatamente il Comando di Polizia Locale - spiega il comandante Andrea Gallo - Da una paio d’anni c’è infatti una stretta collaborazione per l’analisi dei documenti falsi, tramite il Laboratorio di Analisi documentale». Terminato l’esame e all’esito della perquisizione personale sono stati trovati due router, una videocamera ed un microfono - forniti poco prima dell’ingresso in motorizzazione dal complice, che potrebbe già essere individuato nelle prossime ore - posti subito sotto sequestro.