Alloggi popolari, raffica di perquisizioni: trenta indagati per corruzione ed abuso d’ufficio

Perquisizioni sono state eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Treviso presso gli uffici del Servizio Casa e Sportello Unico Edilizia del Comune di Treviso, presso un?agenzia immobiliare del capoluogo e in svariate abitazioni private della città e di altre località, a decreti di perquisizione locale e personale e di sequestro emessi dalla Procura della Repubblica di Treviso nei confronti di 30 persone, molte delle quali di etnìa rom, nei cui confronti sono stati acquisiti indizi di colpevolezza che li fanno ritenere, a vario titolo e in concorso tra loro, di essere presunti responsabili dei reati di corruzione ed abuso d?ufficio.

Le indagini dei militari dell?Arma riguardano, in particolare, l?assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nella città di Treviso e proseguiranno nei prossimi giorni, sotto la direzione della citata autorità giudiziaria, per raccogliere ulteriori riscontri rispetto alle ipotesi di reato menzionate. Non risultano indagati, allo stato, soggetti che rivestono cariche amministrative di carattere elettivo.