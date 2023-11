Ladri nella sede di Alternativa Ambiente: messi in fuga e ripresi dalle telecamere

«Non sono riusciti ad entrare e anche se l’avessero fatto non avrebbero trovato nulla da rubare. Ma se hanno bisogno di denaro, abbiamo lavoro anche per loro». Così il presidente di Alternativa Ambiente, Marco Toffoli, commenta il tentato furto da parte di sei persone, avvenuto nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 novembre in Via Callegari a Carbonera.

I ladri avevano un piede di porco e hanno usato anche alcuni attrezzi di Alternativa Ambiente per tentare di entrare nella sede dell'associazione, allarmata e sorvegliata. Le immagini delle telecamere sono già state messe a disposizione dei carabinieri, insieme alla denuncia per il tentato furto. Tra le immagini ce ne sarebbero diverse che sono riuscite a inquadrare in volto gli autori del tentato furto. La speranza è che i carabinieri riscano a identificarli in tempi brevi.