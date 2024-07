Rapina ad Altivole, banditi spietati ripresi della telecamere: aggredita anche l'85enne

Esaminando le immagini delle telecamere interne dell'abitazione di Altivole, in via Colombera, in cui sabato sera, 29 giugno, si è consumata una violenta rapina ai danni di due anziani coniugi e un'amica di famiglia che li assistiva in casa, sono emersi altri elementi che sottolineano e raccontano della violenza e la spietatezza dei banditi, un 29enne ed un 17enne, entrambi arrestati poco dopo dai carabinieri. I malviventi, entrati da una porta sul retro, lasciata aperta, si sono nascosti in cucina e qui hanno preso di mira l'anziana residente, una 85enne con un importante deficit cognitivo, come il marito 95enne che si trovava in un'altra stanza. La donna è stata fatta sedere, minacciata con un coltello e immobilizzata. I banditi l'hanno interrogata, senza ricevere risposta, salvo poi aggredire la 61enne che si trovava in casa (su richiesta della figlia che si era dovuta assentare per alcune commissioni). La malcapitata si è vista puntare al collo un coltello ed è stata immobilizzata con un braccio attorno al collo. I banditi si sono allontanati con un bottino di appena 5 euro, presi dal portafogli della 61enne: sono stati fermati mentre si stavano dileguando in auto, una Kia grigia, lungo la provinciale tra Altivole e Vallà. Oggi, 2 luglio, il giudice del tribunale per i minori ha convalidato l'arresto del 17enne che resterà recluso presso il centro accoglienza minorile di Treviso. L'udienza che vedrà comparire di fronte al giudice il 29enne dovrebbe svolgersi nella giornata di domani.