Forzata la colonnina del self service, colpo dei ladri alla stazione di servizio

Intervento dei Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto presso un distributore di carburanti in via Piave di Altivole, dove nottetempo ignoti, mediante forzatura della feritoia banconote della colonnina self service, hanno asportato del contante dall'interno dell'apparecchiatura. Danno da quantificare. Indagini dei militari dell'Arma in corso, anche mediante la visione di eventuali utili riprese delle telecamere della zona.