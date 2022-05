Razziata dai ladri azienda produttrice di macchinari per dentisti

Hanno approfittato del fatto che il sistema d'allarme fosse disattivato perchè guasto e hanno fatto razzia di attrezzatura, tra cui saldatrici, punzoni, vari attrezzi per la lavorazione dell'acciaio inox e due pc, per un bottino complessivo di circa 15mila euro. Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì ad Altivole, in via Mure, presso il capannone in cui ha sede la Eurovet Dentalgroup, azienda specializzata della produzione di impianti dentali. I malviventi, dopo aver svaligiato la zona produttiva (sarebbero entrati attraverso una porta presente sul retro che presentava segni evidenti di scassinamento), hanno messo letteralmente sottosopra gli uffici, rovesciando cassetti e armadi. Sul colpo indagano ora i carabinieri della stazione di Riese Pio X che visioneranno le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona: i malviventi, presa la refurtiva, l'avrebbero caricata a bordo di un furgone o un'auto. Gli investigatori ipotizzano che i ladri entrati in azione ad Altivole siano gli stessi che nelle ultime settimane si sono resi protagonisti di altri furti in abitazioni e attività produttive della zona. A Cendrole di Riese Pio X, qualche notte fa, ignoti hanno rubato il volante ad una Audi A4 rossa, mezzo di proprietà di un metalmeccanico rumeno di 42 anni.