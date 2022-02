/ Via Pio X

Ricoverata per intossicazione dopo l'incendio, muore 72enne

L'incendio era divampato lo scorso 24 gennaio in via Pio X ad Altivole, nella cucina dell'abitazione in cui la donna viveva. Soccorsa da vigili del fuoco e Suem 118 è stata portata in ospedale al Ca' Foncello. Le sue condizioni, molto gravi, sono peggiorate fino al decesso avvenuto il 2 febbraio