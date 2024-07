Anziani aggrediti e rapinati in casa da due baby-rapinatori: arrestati dai carabinieri

I Carabinieri, grazie alla collaborazione dei vicini di casa di una coppia di anziani coniugi (95 anni lui, 85 lei, entrambi con problemi di salute) dimoranti ad Altivole, in provincia di Treviso, hanno arrestato in flagranza di reato, per rapina aggravata in abitazione, due giovani originari della provincia di Milano, uno dei quali minorenne, che dopo il "colpo" si stavano dando alla fuga a bordo di autovettura. Ulteriori particolari sull'operazione saranno forniti alle ore 15.00 odierne presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, via Cornarotta 24.