Rapina in casa di una coppia di anziani, anche il secondo bandito resta in carcere

Anche il secondo uomo, un 29enne, che sarebbe il responsabile della rapina messa a segno sabato sera ai danni di due anziani coniugi, un 95enne e una 85enne con una grave forma di demenza senile, resta in carcere. Lo ha deciso il gip Cristian Vettoruzzo che ieri, 3 luglio, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia, ha confermato la misura cautelare chiesta dalla Procura. Dietro alle sbarre del penitenziario minorile di Treviso si trova anche l'altro rapinatore, un ragazzo di 17 anni. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere al giudice.

Il fatto era avvenuto a Caselle di Altivole, in via Colombera. Il "colpo", che aveva visto anche l'aggressione di una amica 61enne della coppia e dell'anziana 85enne, aveva fruttato solo 5 euro. Alcuni vicini, accortisi di quanto stava avvenendo, hanno lanciato l'allarme a 112: una pattuglia dei Carabinieri di Castelfranco ha fermato i banditi mentre stavano scappando lungo la provinciale 667 tra Vallà di Riese Pio X ad Altivole. I due, entrambi originari della Lombardia, viaggiavano a bordo di una Kia grigia, intestata ad un conoscente: a bordo del mezzo, in un doppio fondo, sono stati trovati attrezzi da scasso, guanti e torce. L'armamentario per un furto o una rapina, reati per cui entrambi hanno già una sfilza di precedenti. Il sospetto è che i rapinatori possano aver già colpito nella Marca e in particolare nella Castellana: un mese fa un'altra rapina con modalità molto simili era avvenuto a Castello di Godego.