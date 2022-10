Ubriaco perde il controllo dell'auto e sfonda una recinzione, poi il tentativo di fuga

Ha perso il controllo del suv che è finito fuori strada, in un fossato e ha poi sfondato una recinzione, finendo sopra un muretto: nonostante il mezzo fosse in panne (una delle ruote era danneggiata) l'automobilista, forse alterato dall'alcool, ha tentato di ripartire, dileguandosi. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 16 ottobre, alle 21.45 circa, ad Altivole, in via Giuseppe Corazzin. I residenti, risvegliati da un forte boato, sono usciti di casa e hanno il chiamato il 112.

«Sono arrivati i carabinieri in dieci minuti» ha spiegato Michele Marchiori, residente e proprietario della casa ai microfoni di Antenna Tre «I militari hanno messo la loro auto davanti a quella dell'uomo per evitare che riuscisse a scappare. Poi è stato chiamato il 118. Gli uomini del Suem lo hanno trasportato in ospedale. Il pericolo era che potesse davvero muovere l'auto e immettersi sulla provinciale. Se avesse proseguito avrebbe davvero causato gravi danni».