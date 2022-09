Reati fiscali, truffa ed estorsione: chiesti 6 anni e 6 mesi per i titolari della Velo Spa

Sei anni e sei mesi per Antonio Velo e la figlia Loretta, tre anni e quattro mesi, l'autore materiale delle "pressioni" per riottenere da Marco Rossini, ex compagno della donna e amministratore delegato della Velo spa di Altivole, 2 milioni di euro di fondi neri che l'uomo si sarebbe trattanuto.

Sono queste le richieste fatte oggi, 6 settembre, dal pubblico ministero Davide Romanelli nel processo ai tre, accusati a vario titolo di evasione fiscale, frode ai danni dello Stato e truffa nei confronti di società specializzate nell'erogazione di leasing e anche di estorsione.

Ventisei milioni di euro il giro di fatture false, un meccanismo messo in campo dai Velo per la loro società che avrebbe truffato sei società finanziarie con falsi contratti per sei milioni e mezzo di euro. Antonio Velo e la figlia Loretta sono accusati, insieme proprio a Luca Bacchiega, anche di tentata estorsione ai danni di Marco Rossini. Secondo la procura, infatti, i due imprenditori avrebbero assoldato il coimputato per rientrare in possesso di circa 2 milioni di euro di fondi neri che a loro dire l’ex amministratore, finito in manette nel 2013 e condannato con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi per frode fiscale, bancarotta e truffa, si era trattenuto.

Per convincerlo a restituire la somma, Bacchiega l’avrebbe minacciato di ritorsioni fisiche e di azioni eclatanti che ne avrebbero rovinato la reputazione. Rossini sarebbe stato costretto quindi a firmare 16 assegni postdatati per un importo pari a 1 milioni e 500 mila euro ed all’acquisto, al prezzo di 600 mila euro, di un’inesistente macchinario oggetto di uno dei tanti leasing fantasma. Motivo per il quale la sua società Cmr Industry di Maserada finì in bancarotta.