Alcolemia tre volte oltre il limite, 43enne nei guai

E' stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Montebelluna per un normale controllo stradale. Il test dell'alcolemia lo ha però tradito, portando al ritiro della sua patente di guida e ad una denuncia per guida in stato di ebrezza. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, tra sabato e domenica. A finire nei guai un 43enne di Altivole che aveva già precedenti alle spalle ed era peraltro sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Il tasso alcolemico registrato nel suo sangue è di circa 1,52 gr/l, tre volte superiore alla norma.

