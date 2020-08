Finge di essere un venditore ambulante e ruba il portafoglio a un pensionato

Ha avvicinato un passante di 72 anni con la scusa di volergli vendere delle magliette. Il pensionato, che stava rientrando a casa lungo via dei Carpani a Castelfranco Veneto, ha rifiutato l'offerta in un primo momento ma il venditore ha insistito fino a quando non lo ha convinto a comprargli una maglietta.

La vendita si è trasformata ben presto in un furto dal momento che il venditore ambulante era in realtà un ladro. Non appena il pensionato ha estratto il portafoglio dalla tasca, infatti, l'uomo gliel'ha strappato e ha iniziato a correre fino all'auto che aveva parcheggiato nelle vicinanze, un'Alfa Romeo Stelvio a bordo della quale si è dato alla fuga. Tutto è avvenuto nel giro di pochi secondi. L'anziano impaurito, è rimasto senza parole. Non si capacita di quello che gli è successo e del fatto che l'uomo sia fuggito sotto i suoi occhi con il portafogli che aveva all'interno ben 250 euro in contanti. Il furto è stato subito denunciato ai carabinieri di Castelfranco che si sono messi sulle tracce del ladro fuggitivo. Il ladro sarebbe un uomo di altezza media che gira con una Stelvio di colore scuro.