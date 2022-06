K3, la Procura chiede 28 anni per Sorroche: gli anarchici bloccano il Put

Put di Treviso bloccato dagli anarchici: sabato mattina, 11 giugno, un corteo non autorizzato composto da quasi un'ottantina di manifestanti, ha mandato in tilt il traffico dall'altezza di Via Verdi fino alla stazione dei treni, costringendo all'intervento gli agenti della Questura e della polizia locale. Motivo della contestazione la nuova udienza contro l'anarchico spagnolo Antonio Sorroche Fernandez, accusato di essere l'autore dell'attentato al K3 di Villorba, sede della Lega trevigiana. Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine la situazione lungo il Put è tornata alla normalità già verso le 13.45 senza ulteriori disordini.

La Procura ha chiesto una condanna complessiva a 28 anni di carcere per il 43enne spagnolo: chiesto il proscioglimento per il primo capo d'accusa (strage) mentre restano in piedi gli altri due capi d'accusa per reati con finalità di terrorismo.