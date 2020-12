Marina muore a pochi giorni dal parto: tutta colpa di un aneurisma

La rottura di un "semplice" quanto subdolo aneurisma congenito della aorta addominale. E' questa la causa accertata della morte di Marina Lorenzon, la futura mamma 37enne di San Biagio di Callalta deceduta martedì pomeriggio mentre stava seguendo un corso preparto al Consultorio di via Pinelli a Treviso. L'autopsia sul corpo della donna non ha lasciato infatti alcun dubbio interpretativo. Si chiude così una tragedia che ha colpito tutti i trevigiani, soprattutto la comunità di San Biagio di Callalta dove Marina viveva, in attesa di poter partecipare alle sue esequie e a quelle della picco