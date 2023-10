Tabacchi senza autorizzazione e clienti pregiudicati: chiuso l'Angel Bar

Dieci giorni di chiusura per l'Angel Bar di Via Zermanese a Treviso: il Questore ha disposto il provvedimento che vieta la vendita di cibi e bevande all’esercizio pubblico dopo i numerosi controlli effettuati durante l’anno in corso dalla polizia di Stato.

Il locale, già chiuso nel 2022, continuava ed essere un abituale punto di ritrovo di soggetti pregiudicati, anche di rilievo. Un rischio concreto, secondo la Questura, per la nascita di nuovi sodalizi tra persone pericolose per la sicurezza pubblica. Dall’accurata attività di controllo posta in essere dagli agenti di polizia è emerso inoltre che all’interno del bar, teatro in più occasioni di risse e furti ai danni dei clienti, venivano tenuti e messi in commercio tabacchi senza la prescritta autorizzazione. La chiusura è stata quindi disposta a tutela della cittadinanza per impedire la prosecuzione di situazione di pericolo concreto per la sicurezza pubblica. La polizia di Stato continuerà con i controlli a locali ed esercizi pubblici anche lel prossime settimane.