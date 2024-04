Malore nella vasca da bagno, mamma Angela muore a 48 anni

Da giorni familiari e vicini di casa non avevano più sue notizie: Angela Scotton, 48 anni, viveva da sola in un appartmento della frazione di Campodipietra a Salgareda. Seguita dai servizi sociali per una serie di difficoltà psicologiche, in passato la donna si era già allontanata per alcuni giorni da casa ma aveva sempre fatto ritorno.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", venerdì mattina, 19 aprile, su segnalazione dei vicini di casa, polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario dell'Usl si sono recati nell'abitazione della 48enne trovandola senza vita nella vasca da bagno. Angela era sola in casa, sulla porta d'ingresso e sugli infissi nessun segno di effrazione. All'origine del decesso ci sarebbe dunque un malore improvviso che ha stroncato sul colpo la donna, senza darle né tempo né modo di chiedere aiuto ai soccorsi. Angela era conosciuta a Salgareda, a seguirla in passato era stato anche il centro di salute mentale. La sua scomparsa improvvisa ha suscitato cordoglio e tristezza nella comunità locale. Angela lascia il figlio Joey, i genitori, la sorella, amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato martedì 23 aprile, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Campodipietra.