Educatore del Grest positivo al Covid: 24 bambini in isolamento

Il caso di positività è emerso alle piscine di Castelfranco Veneto. Ricoveri raddoppiati in meno di una settimana: sono 20 in tutta la provincia, di questi solo cinque pazienti si erano vaccinati con una dose

Tampone rapido positivo per un animatore del Grest delle piscine di Castelfranco Veneto: i 24 bambini che avevano seguito i corsi insieme a lui sono finiti in isolamento fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il caso è stato scoperto mercoledì mattina, 28 luglio. L'animatore aveva deciso di fare il test rapido dopo aver avuto i primi lievi sintomi di malessere e qualche linea di febbre. Risultato positivo, ha subito informato i gestori del centro natatorio che a loro volta hanno dovuto prendere contatti con l'Ulss 2 e le famiglie dei bambini seguiti dall'animatore. Gli 11 ragazzini dai 6 ai 14 anni erano entrati in contatto anche con un altro gruppo formato da 13 iscritti. I 24 giovanissimi restano per ora in isolamento senza sintomi. Oltre al caso dell'animatore positivo sembra che alle piscine di Castelfranco Veneto non ci sia nessun altro caso di positività. Per ora, ad eccezione dei due gruppi finiti in isolamento, le attività della piscina stanno continuando regolarmente. Se però la positività emersa dal test rapido dovesse essere confermata anche dal tampone molecolare, non è da escludere che Aeep decida anche di procedere con il blocco di altri gruppi del Grest e la possibile sospensione dei corsi.

La situazione ricoveri

Nel frattempo i ricoveri per Covid negli ospedali della provincia di Treviso sono raddoppiati in meno di una settimana. Venti i pazienti ricoverati: 9 al Ca' Foncello, 11 a Vittorio Veneto: hanno un'età tra i 20 e gli 86 anni. Solo cinque di loro si erano vaccinati con una sola dose, tutti gli altri non erano vaccinati. In terapia intensiva a Treviso restano ricoverati un 52enne dichiaratamente no-vax e un 38enne che aveva ricevuto la prima dose di vaccino. Nell'ultima settimana l'incidenza del Covid nella Marca è arrivata a toccare quota 82 casi a settimana per 100mila abitanti. Si è sopra la prima soglia di guardia dei 50 casi. In Veneto, solo la provincia di Verona sta registrando un'incidenza più elevata.