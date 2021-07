Investita da un camion mentre pedala: muore dopo sei giorni in ospedale

Anna Uliana, 73 anni, ha perso la vita all'ospedale Ca' Foncello. Mercoledì 14 luglio un camion l'aveva travolta mentre si trovava in sella alla sua bici in Via Levada a San Giacomo di Veglia

Anna Uliana non ce l'ha fatta: dopo sei giorni di ricovero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso è mancata all'affetto dei suoi cari a 73 anni. Troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente in cui era rimasta coinvolta mercoledì 14 luglio.

Poco dopo le 10 di mattina la 73enne era stata investita da un camion carico di ghiaia mentre pedalava in sella alla sua bici lungo Via Levada a San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto. Sul posto erano intervenuti ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118: l'anziana, residente nella zona, era stata intubata sul posto e trasportata d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso dove ha perso la vita dopo sei giorni di ricovero in terapia intensiva. I suoi organi saranno donati in un ultimo grande gesto di generosità.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la signora Uliana aveva lavorato fino al 1975 al biscottificio Doria di Orsago, prima di aiutare il marito Antonio a mandare avanti l'azienda di famiglia. Dal 2003 era in pensione: aveva come abitudine quella di spostarsi in sella alla sua bici elettrica per una pedalata nei dintorni di San Giacomo di Veglia. A piangerla oggi i figli Franco, Sabrina, Sandra e numerosi nipoti.