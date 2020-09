Niente divertimento, il Covid ferma il luna park delle Antiche Fiere di San Luca

Niente più Fiere di San Luca questo autunno, almeno per come siamo abituati a conoscerle. All’esito degli incontri dell’apposita commissione, e tenuto conto delle attuali norme volte a contrastare il contagio da Covid-19, è stata difatti riscontrata l’impossibilità di allestire il parco divertimenti delle Antiche Fiere di San Luca nelle normali dimensioni e condizioni. «Con profondo rammarico e a tutela della salute pubblica - dichiara l’Amministrazione comunale - il Comune si trova costretto ad annullare il consueto Luna Park. Al fine di dare continuità alla tradizione millenaria delle Fiere, verrà comunque allestito lo stand gastronomico con ingresso su prenotazione e posti a sedere limitati». In ogni caso, nel periodo scelto per le Antiche Fiere di San Luca, dal 2 al 18 ottobre, potranno comunque essere organizzati eventi rievocativi e legati alla storia della manifestazione. Le Antiche Fiere di San Luca, nella loro completezza, torneranno quindi nel 2021 con un’edizione innovativa e all’insegna del divertimento.

