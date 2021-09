Coppia bloccata sulle Dolomiti: deve intervenire l'elisoccorso

Partita per il giro della Forcella del ghiacciaio sull'Antelao, dopo averla scavalcata, oggi una coppia di escursionisti si è trovata in discesa, sul sentiero numero 250 verso i Piani sull'Antelao, con l'ultimo tratto attrezzato reso scivoloso dalle piogge. Non avendo con loro l'imbrago, l'uomo, 54 anni di Pieve di Cadore (BL) e la donna, 52 anni di Treviso, si sono bloccati e hanno chiesto aiuto. È così intervenuto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che, dopo averli individuati, li ha recuperati e trasportati a Praciadelan.