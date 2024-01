Lutto nel mondo della scuola, è mancato il professor Antonino Niosi

Dai tempi della pensione, arrivata nel 1995, era rimasto molto attivo: fisicamente ma soprattutto mentalmente, impegnato con il Circolo Ricreativo Anziani e soprattutto con l'hobby delle carte, giochi in cui davvero non aveva rivali. Alla fine della scorsa estate però i familiari si erano accorti di un certo decadimento. E le visite mediche cui si era sottoposto hanno svelato il male che alla fine se l'è portato via all'età di 87 anni. Antonino Niosi, ex professore di matematica in molti istituti superiori del capoluogo (è stato anche l'insegnante del sindaco Mario Conte) è deceduto lo scorso 2 gennaio.

Il ricordo del sindaco

«Porto con me - ha detto il primo cittadino di Treviso - un ricordo straordinario del professor Niosi: un uomo giusto che andava oltre la matematica diventando un insegnante di vita. Mi ha trasmesso molti valori legati allo studio e al sacrificio e che mi sono serviti più avanti nella quotidianità e nel mio ruolo di sindaco. Ha avuto un ruolo importante nel mio percorso di crescita, soprattutto in un momento delicato come quello dell'adolescenza».

La vita

Niosi era nato a Messina dove ha svolto gli studi, prima diplomandosi presso un istituto tecnico e poi laureandosi in matematica e fisica. Siciliana era anche la moglie Rosa, la compagna di una vita sposata quando lei aveva 18 anni e lui 22 e con cui aveva deciso di trasferirsi a Treviso dove risiedeva in via Montello. La sua è stata una vita divisa tra il lavoro - ha insegnato al Palladio, al Duca degli Abruzzi e al Dante Alighieri - e la famiglia, che era la sua vera passione. Ironico e generoso il "professore" lascia un vuoto immenso in tutti quelli che lo hanno conosciuto, in particolare tra le tante generazioni di studenti a cui ha insegnato la matematica. Oltre alla moglie Antonino Niosi lascia i figli Nunzio, Angelo e Antonella, i nipoti Antonio, Lucia, Vincenzo e Alma (a cui si era dedicato negli ultimi anni) e la nuora Angela. L'ultimo saluto venerdì 5 gennaio, alle ore 15, presso la chiesa di San Liberale.