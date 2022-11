Anziana rapinata da Steve Quintino: senz'auto da un mese e mezzo

Cecilia Lessio, 80 anni, residente a Vallà, è la prima delle tre persone che la mattina del 1º ottobre erano state rapinate dell'auto dal 19enne Steve Quintino, autore di una folle fuga costata la vita al 67enne Mario Piva.

Come riportato da "Antenna 3", la Procura di Treviso sta ancora completando le indagini sulla vicenza e quindi l'auto della signora Lessio è rimasta sotto sequestro per accertamenti. La pensionata, asmatica, non riesce però a capacitarsene. Da un mese e mezzo è costretta a muoversi a piedi o a chiedere continui passaggi ai figli. La mattina della tragedia, l'80enne aveva appena chiuso l'appartamento quando, davanti al garage di casa, è stata raggiunta da Steve Quintino che le ha strappato le chiavi di mano dandole una violenta spinta. Entrato in garage, il 19enne è salito in macchina, andando a sbattere contro il muretto prima di iniziare la sua folle corsa. La pensionata sotto choc aveva chiesto aiuto ai vicini, subito accorsi in suo aiuto. Ora, pur consapevole di essere stata miracolata, la signora Lessio vorrebbe riavere l'auto al più presto. Oltre alle compere, il mezzo le serve anche per andare a prendere la nipotina a scuola. Una volta che l'auto le verrà restituita la signora dovrà anche farla aggiustare. Al volante dell'Honda Insight, infatti, Quintino è andato a schiantarsi non solo contro il muretto del garage ma anche contro la corona centrale di una rotonda a San Vito di Altivole. I danni sono quindi molto ingenti e finora l'80enne ha potuto riappropriarsi solo di un paio di occhiali e del tesserino per invalidi, rimasti nell'auto.