Anziana esce dal supermercato, due ladri le rubano la borsa dall'auto

Era andata a fare la spesa la mattina di sabato 6 gennaio, quando è stata avvicinata da due ladri che sono riusciti a rubarle la borsa dal sedile della sua auto. Epifania da dimenticare per una pensionata ultraottantenne di Treviso, derubata nel parcheggio del supermercato Alì a Santa Bona.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la pensionata è stata avvicinata nel parcheggio, all'uscita dal punto vendita, mentre stava per riporre la spesa in macchina. Una donna che, secondo le testimonianze raccolte, sarebbe di origine Rom, ha avvicinato l'anziana con una scusa iniziando a parlarle. Nel frattempo un complice è riuscito a prendere dal sedile anteriore la borsa della signora. All'interno c'erano il portafoglio ed alcuni effetti personali. Quando la ladra ha visto che il complice aveva preso la borsa, ha salutato l'anziana ed è scappata in auto con il ladro. Quando la malcapitata si è accorta del furto subito, i due malviventi erano già scappati. Alla signora non è rimasto altro da fare se non chiamare i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza e la denuncia dell'anziana. Alla direzione del supermercato Alì sono state chieste le immagini delle videocamere di sorveglianza nella speranza di riuscire a identificare i due malviventi.