Malore fuori dall'ufficio postale, 73enne perde la vita

Tragedia nella mattinata di lunedì 19 luglio a poca distanza dall'ufficio postale di Via Santa Bona Nuova a Treviso. A perdere la vita una donna del posto. Sul posto il personale del Suem 118

Una donna di 73 anni ha perso la vita lunedì mattina, 19 luglio, fuori dall'ufficio postale di Santa Bona a Treviso. Erano le 8.49 quando P.M., queste le iniziali della donna residente nel quartiere, si è accasciata a terra per un malore improvviso, probabilmente un infarto. Subito soccorsa dai passanti che l'avevano vista finire a terra, per lei non c'è stato nulla da fare. Il personale del Suem 118 intervenuto sul posto pochi minuti più tardi ne ha solo potuto constatare il decesso.