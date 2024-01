Furti in casa, anziani scoprono i ladri e li mettono in fuga

Hanno urlato e chiesto aiuto con tutta la voce che avevano, riuscendo a mettere in fuga i ladri che gli erano piombati in casa: sono ancora comprensibilmente scossi la signora 80enne residente a Quinto di Treviso e il 73enne di Preganziol che sabato sera, 13 gennaio, si sono visti entrare in casa i ladri.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", a Quinto la banda di malviventi ha colpito una casa isolata in via San Cassiano. Usando una scala trovata in zona, sono saliti al primo piano dell'abitazione, rompendo una finestra per entrare in casa dove però si trovava la signora 80enne che, sentiti i rumori sospetti ha iniziato a urlare più forte che poteva: i ladri non si aspettavano che ci fosse qualcuno in casa e così, sentendo l'anziana urlare, hanno deciso di fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri chiamati dalla signora. Un tentato furto molto simile a quello avvenuto a in via Mattei a Preganziol. In casa, questa volta, c'era un 73enne che, mentre si trovava al primo piano, ha sentito rompersi la finestra del piano terra e i rumori dei ladri in azione. Anche in questo caso l'uomo ha urlato a squarciagola chiedendo aiuto e chiamando nel frattempo i carabinieri. I banditi non hanno potuto far altro che allontanarsi a mani vuote anche in questo caso. I militari dell'Arma intervenuti sul posto stanno ora analizzando le immagini delle telecamere della zona nella speranza di risalire all'identità dei responsabili. La sindaca di Quinto di Treviso, Stefania Sartori, ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà la signora 80enne che è riuscita a mettere in fuga in ladri per complimentarsi di persona e portarle la vicinanza a nome dell'intera comunità.