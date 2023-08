Anziano esce di casa e non dà più sue notizie: trovato la sera disteso in una valletta

Si è allontanato dalla propria abitazione di Paderno del Grappa e non è più tornato a casa. A lanciare l'allarme è stato il nipote, che non vedendo rientrare il nonno, un 83enne, si è messo in contatto con i vigili del fuoco. Immediatamente è stato attivato il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, con otto soccorritori che hanno cominciato a battere palmo a palmo il territorio circostante.

Poco dopo, attorno alle 21, un conoscente ha trovato l'anziano steso su una valletta a circa 300 metri da casa. Raggiunto dai soccorritori, con l'ausilio del personale sanitario, l'uomo è stato assistito e caricato in barella, per essere poi sollevato per contrappeso a monte e affidato all'ambulanza. L'83enne è stato quindi portato dai sanitari all'ospedale di Castelfranco, per assicurarsi sulle sue condizioni di salute.