Tragedia a Monastier, anziano muore annegato in un canale

Martedì 10 agosto il corpo senza vita di un 82enne, scomparso da casa questa mattina, è stato trovato in Via Pralongo. Sul posto i carabinieri con i vigili del fuoco di Treviso ed il medico legale

I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in Via Pralongo a Monastier nel pomeriggio di martedì 10 agosto, verso le 17.30, per il recupero di E.M., 82enne trovato senza vita in un canale a lato della carreggiata.

I familiari dell'anziano non avevano più sue notizie da questa mattina. I parenti, preoccupati, avevano iniziato a cercarlo nei dintorni della sua abitazione, trovando per primi il corpo privo di vita nelle acque del canale in Via Pralongo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di San Biagio di Callalta che stanno cercando in queste ore di fare luce sulla tragedia. Vicino al corpo senza vita dell'82enne i vigili del fuoco hanno trovato un annaffiatoio: è possibile che l'anziano sia scivolato nel canale mentre cercava di raccogliere dell'acqua.