Esce di casa e si perde sul Grappa: 84enne ritrovato dai carabinieri

Ricerche a lieto fine, nella serata di venerdì 20 agosto, a Crespano del Grappa. La figlia di un pensionato di 84 anni aveva dato l'allarme a carabinieri e Soccorso alpino non trovando il padre in casa

Venerdì sera, verso le ore 21, il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dalla segnalazione di una donna che, recatasi a Crespano del Grappa a casa del padre di 84 anni, non lo aveva più trovato.

L'anziano era stato visto l'ultima volta verso le 19 mentre camminava nelle vicinanze della sua abitazione. Da quel momento in avanti però l'84enne si era allontanato facendo perdere le sue tracce. Otto soccorritori si sono divisi in squadre e hanno iniziato a perlustrare la zona, percorrendo anche i sentieri boschivi con il nuovo quad in dotazione alla stazione. Fortunatamente, dopo un'ora e mezza di ricerche, una pattuglia dei carabinieri lo ha individuato sul ciglio di una strada asfaltata. Stava bene ed è stato visitato in via precauzionale da un medico del Suem 118.