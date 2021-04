Anziano in difficoltà passeggia in tangenziale: scortato a casa dalla polstrada

La Polizia di Stato, con gli uomini e le donne della Stradale, è da sempre impegnata in materia di sicurezza con una particolare attenzione agli “utenti deboli” della strada. Una pattuglia mercoledì verso le ore 22, lungo la tangenziale di Padova in direzione sud, si è accorta che un'autovettura stava viaggiando a marcia lenta e con andamento incerto. Ha quindi deciso di affiancarsi per controllare gli occupanti.

Le verifiche

Gli agenti, fatto accostare il veicolo nel primo distributore di benzina, si sono accorti che alla guida si trovava M.S., italiano di 82 anni residente nel Trevigiano, che ha fornito regolari documenti. L'uomo si è dimostrato sobrio, collaborativo ma un po' agitato dal controllo. Non avendo motivi per non riprendere la marcia, l’anziano si è rimesso in viaggio. Capendo che la situazione era strana gli operatori hanno seguito ancora M.S. e visto il modo incerto che aveva di procedere ogni volta che si trovava in prossimità di un'uscita dell'anello della tangenziale hanno deciso di fermarlo nuovamente e di controllarlo all'altezza del casello di Padova Sud dove l'ultra ottantenne è apparso agitato e confuso.

La scorta

Dopo averlo tranquillizzato, l'anziano ha spiegato agli agenti che proveniva da Asolo e che era in viaggio da tutto il pomeriggio cercando di rincasare senza trovare la strada giusta. Vista la situazione emotiva e l'ora tarda oltre che l'età avanzata, gli agenti hanno deciso di "scortare" il malcapitato fino alla propria abitazione. Una volta arrivati a destinazione, l'uomo ha ringraziato i poliziotti in modo calorosa: «Siete i miei angeli custodi, vi sarò sempre grato, non sarei mai arrivato a casa da solo».