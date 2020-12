Non rispondeva al telefono da giorni, 71enne trovato morto in casa

Non è riuscito a chiamare in tempo i soccorsi ed è morto da solo in casa a 71 anni. Lunedì 7 dicembre, verso le 11.20, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti nell'abitazione di Carbonera dove il pensionato viveva in autonomia senza altri familiari.

Non ricevendo più sue notizie da alcuni giorni, i suoi cari hanno chiamato i soccorsi sul posto che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 71enne. A Carbonera sono intervenute anche le forze dell'ordine dal momento che non è chiaro se l'uomo sia stato vittima di un malore o se avesse contratto il Covid nelle scorse settimane. I soccorritori hanno operato con tutte le protezioni individuali non conoscendo le cause del decesso.