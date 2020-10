Scivola nel pozzetto di casa e batte la testa, 82enne trovato senza vita

Tragedia improvvisa nella tarda mattinata di domenica 4 ottobre. Erano le 12.10 quando, in Viale Papa Luciani a Mansuè, Bruno Biasiato 82enne del posto, è scivolato mentre stava controllando il pozzetto delle acque pluviali nell'orto di casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella caduta l'anziano è finito a testa in giù sul fondo del pozzetto, battendo violentemente il capo e morendo per annegamento. Una caduta accidentale che si è rivelata fatale. Sul fondo dello scarico, profondo meno di un metro, era rimasta dell'acqua piovana e, cadendo a faccia in giù, il pensionato non è più riuscito a mettersi in salvo. Quando i familiari dell'uomo si sono accorti dell'incidente hanno subito allertato i soccorsi ma per l'83enne non c'era più nulla da fare. In Viale Papa Luciani sono arrivate un'ambulanza e l'elisoccorso del Suem 118 ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del signor Biasiato Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Conegliano per i rilievi sulla dinamica del tragico incidente domestico.