Aperitivo "no vax" in Piazza dei Signori: si presentano 50 persone

Scarsa partecipazione venerdì sera, 28 gennaio, ai due nuovi aperitivi "no vax" organizzati in Piazza dei Signori a Treviso e in Piazza Cima a Conegliano. Una cinquantina di manifestanti si è presentata nel capoluogo di Marca con patatine, castagnole, frittelle e bibite gassate comprate al supermercato. Utilizzando bicchieri di plastica si sono messi a bere e ironizzare sulle norme anti-Covid adottate dal Governo, abbracciandosi e facendo battute sulla distanza di sicurezza.

Presenti in piazza carabinieri e agenti di polizia che hanno monitorato la situazione: nessuno dei partecipanti a Treviso è stato né identificato né multato. Situazione analoga a Conegliano ma con ancora meno partecipanti: una ventina circa, allontanatisi dalla piazza dopo un brindisi con cibi e bevande portati da casa.