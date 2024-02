Disabile cade in casa e resta a terra per giorni: salvato dalla vicina

Dopo aver visto che porte e balconi di casa del suo vicino erano chiusi da circa una settimana, una residente di Arcade si è insospettita dando l'allarme agli uffici del municipio e salvando, di fatto, la vita a un 68enne disabile caduto nella sua abitazione, rimanendo bloccato per giorni sul pavimento.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dopo l'allarme dato dalla vicina di casa i dipendenti del Comune hanno provato a mettersi in contatto con alcuni familiari del 68enne che però non avevano le chiavi di casa dell'uomo. A quel punto è stato necessario allertare i vigili del fuoco che, dopo aver rotto il vetro di una finestra dell'abitazione, sono riusciti a entrare in casa. Il 68enne era steso a terra, cosciente ma impossibilitato a parlare a causa della sua disabilità, motivo che gli aveva impedito di urlare e chiedere aiuto una volta caduto. L'incidente domestico potrebbe risalire addirittura allo scorso 31 gennaio ma, nonostante tutto, il 68enne è riuscito a sopravvivere. Un'ambulanza del Suem 118 lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso: il 68enne non aveva mai chiesto aiuto ai servizi sociali che ora gli saranno affidati dal Comune. Sarebbero bastati pochi altri giorni perché accadesse il peggio: l'intervento della vicina di casa è stato davvero provvidenziale.