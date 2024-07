Omicidio di Anica, fissata la data del processo a Franco Battaggia

L'avrebbe uccisa con ripetuti colpi alla testa, poi soffocandola mentre Anica era "intossicata" da una dose di cocaina. Franco Battaggia, imprenditore nel settore ittico, titolare della pescheria "El Tiburon" e conosciuto anche come il "re del pesce", comparirà davanti alla Corte d'Assise di Treviso il prossimo 8 novembre. Lo ha stabilito il gip di Treviso a cui il pubblico ministero Valeria Peruzzo aveva chiesto di emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti del 77enne che, nelle ipotesi della Procura, avrebbe ucciso la 31enne, ritrovata cadavere la mattina del 21 maggio del 2023 su un'ansa del fiume Piave nei pressi di Lovadina. Battaggia, oltre che di omicidio volontario, deve rispondere anche di tentato occultamento di cadavere. Nel capo di imputazione non sono presenti aggravanti il che potrebbe permettergli di chiedere tramite il suo legale - l'avvocato Fabio Crea - l'abbreviato in modo da ottenere, in caso di condanna, lo sconto pari ad un terzo della pena.

Anica non sarebbe uscita viva dall'appuntamento che il 18 maggio ebbe con Franco a casa dell'imprenditore ad Arcade. L'uomo aveva detto che si sarebbero dovuti incontrare per la consegna dei documenti per la denuncia dei redditi dal momento che, nel 2022, aveva lavorato alle sue dipendenze proprio al El Tiburon. Più verosimilmente però i due avrebbero consumato un rapporto sessuale dopo l'assunzione di alcune dosi di cocaina. Battaggia, annebbiato dalla droga, avrebbe reagito in maniera sproporzionata ad un diverbio con la 31enne e l'avrebbe uccisa in un violento raptus colpendola alla testa e poi tappandole naso e bocca, come sarebbe confermato dall'autopsia che sulle labbra della romena avrebbe rilevato le tracce evidenti di una asfissia.