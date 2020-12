Incidente a Giavera, indagato il giovane investitore

Il sostituto procuratore Mara De Donà ha aperto una inchiesta sulla morte di Franco Sordi, l'anziano di 80 anni falciato sulla strada di casa a Giavera del Montello. Il suo investitore, M.R., un 23enne della zona, è stato indagato con l'accusa grave di omicidio stradale.

L'ex imprenditore edile ha perso la vita lungo via degli Alpini, mentre stava attraversando per raggiungere la sua abitazione. L'uomo, che era un buon conoscente dell'ex sindaco Nico Presti con cui aveva preso un caffé in mattinata, era stato a camminare nel centro di Arcade e stava rincasando attraverso via Callonga, che è una parallela a via degli Alpini. La macchina, una Peugeot 207, lo ha centrato in pieno mentre stava attraversando la strada. Il giovane è stato sottoposto ad alcol test, risultato negativo. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia.