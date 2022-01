Quadro elettrico si incendia, due donne intossicate dal fumo

Allarme in mattinata ad Arcade in via Marconi per un principio d'incendio divampato all'interno di un'abitazione. Ad incendiarsi è stato in particolare il quadro elettrico, probabilmente a causa di un corto circuito. Le due donne che vivono in casa, B.R., di 77 anni e C.J., 33 anni, nel tentativo di estinguere le fiamme, sono rimaste leggermente intossicate e sono state accompagnate per gli accertamenti del caso presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna.

Un episodio simile si è verificato nel pomeriggio ad Altivole, in via Pio X. Un incendio è divampato nella cucina di un'abitazione in cui vive una 73enne. L'anziana è stata portata in salvo dai vigili del fuoco, giunti sul posto con le squadre di Castelfranco e Montebelluna. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza, automedica e elicottero. Giunti anche i carabinieri della stazione di Riese Pio X. Le condizioni della donna sono giudicate gravi a causa delle inalazione di monossido di carbonio: è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso di Treviso.