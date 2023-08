/ Via Monsignor Tognana

Abbatte i cartelli stradali all'incrocio, poi scappa in auto: caccia all'automobilista

Il Comune di Arcade ha pubblicato sui social le immagini del danno provocato domenica mattina da una Fiat in transito all'incrocio tra Via Tognana e Via Trieste. Appello al responsabile: «Venga in Comune lunedì mattina per la constatazione amichevole»