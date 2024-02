Omicidio di Anica, Franco Battaggia presenta una istanza per uscire dal carcere

I legali di Franco Battaggia hanno presentato ricorso al riesame contro l'ordinanza che, lo scorso 16 gennaio, ha posto l'uomo in custodia cautelare in carcere. Battaggia, imprenditore 77enne dinorigine veneziana , è accusato dell'omicidio di Anica Panfile, la 31enne romena ritrovata morta lo scorso 21 maggio in una ansa fiume Piave a Spresiano. L'udienza davanti ai giudici veneziani del Tribunale della Libertà avrà luogo venerdì 9 febbraio.

Il "re del pesce", come è stato soprannominato per la sua attività di commercio ittico (è titolare della nota pescheria "El Tiburon" di Spresiano") avrebbe, nelle ipotesi che fa il pubblico ministero Valeria Peruzzo, ucciso Anica,- che viveva a Treviso in una abitazione dell'Ater ed era madre di quattro figli - il pomeriggio del 18 maggio al termine di una lite avvenuta dopo che i due avrebbero consumato della cocaina. Dopo l'assassinio la 31enne sarebbe stata trasportata fino a Lovadina dove sarebbe stata gettata nelle acque di un canale che sfocia sul Piave.

La sera dell'assassinio un furgone del tutto simile ad uno in uso a Battaggia (in realtà sarebbe stata presa anche la targa) è stato ripreso da una telecamera di video sorveglianza poco lontano dal punto in cui il cadavere sarebbe stato gettato. Questo particolare e altri elementi indiziari, tra cui il ritrovamento di svariate tracce del Dna della donna dentro alla casa di Battaggia, sono state oggetto dell'interrogatorio di garanzia in cui però il 77enne si era avvalso della facoltà di non rispondere.