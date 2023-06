Omicidio di Anica, domani gli esami del Ris di Parma

Domani mattina alle 9 gli uomini del Ris di Parma avvieranno gli accertamenti tecnici irripetibili sui mezzi e dentro la casa (sequestrati) di Franco Battaggia, il 76enne che risulta indagato dalla Procura di Treviso per l'omicidio di Anica Panfile, la 31enne romena trovata morta sul greto del Piave domenica 21 maggio. Per le operazioni il Ris sarà affiancato dal nucleo scientifico dei carabinieri di Treviso. All'esame saranno presenti, come previsto dalla legge, i due legali dell'uomo, gli avvocati Maria Palomba e Loretta Cassano.

Battaggia sarebbe stata l'ultima persona ad aver visto in vita Anica. L'avrebbe prelevata all'uscita dal lavoro, in una mensa Israa a Santa Bona, e sarebbe andato con lei ad Arcade, in una delle abitazioni del "re del pesce" dove ci sarebbe dovuto essere uno scambio di documenti utili per la dichiarazione dei redditi. Battaggia era stato infatti il penultimo datore di lavoro della donna, che fino allo scorso autunno era dipendente della sua pescheria a Spresiano.

Il sostituto procuratore Valeria Peruzzo, che per morte della 31enne ha iscritto l'ex "primula rossa", che sarebbe stato legato alla Mafia del Brenta e che ha già scontato una condanna a 21 anni per l'omicidio di un rom appartenente ad una banda che lo voleva taglieggiare e che avrebbe percosso la moglie tanto che le avrebbe causato un ictus risultato mortale, con l'accusa omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Nella abitazione e soprattutto negli autoveicoli che gli sono stati sequestrati gli inquirenti cercheranno elementi che possano suffragare quelli che, al momento, sono soltanto dei sospetti. E cioè che Anica potrebbe essere stata uccisa nella casa di Arcade e poi trasportata, si pensa all'interno di un pick-up di colore chiaro e quando era già senza vita, fino ad un punto lungo il Canale della Vittoria, dove il cadavere sarebbe stato gettato in acqua. La corrente avrebbe fatto il resto, trasportandolo fino al punto del ritrovamento lungo il Piave a Lovadina.