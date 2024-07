Omicidio di Anica, Franco Battaggia verso il giudizio immediato

La Procura di Treviso ha chiesto il processo con il rito immediato per Franco Battaggia, il "re del pesce", titolare del "Tiburon" di Spresiano, accusato dell'omicidio di Anica Panfile, la 31enne di origine romena la 31enne di origine romena e madre di quattro figli ritrovata morta la mattina del 21 maggio del 2023 in un'ansa del fiume Piave a Spresiano. La decisione del pubblico ministero Valeria Peruzzo si fonderebbe dal fatto che il 77enne si trova nel carcere di Santa Bona in misura cautelare da sei mesi e che il suo arresto si caratterizza per i gravi indizi di colpevolezza. Ora la richiesta è stata presentata al giudice per le indagini preliminari che risponderà entro qualche giorno. Il presunto killer della donna non passerebbe quindi attraverso l'udienza preliminare.

A giudizio del pm che ha coordinato le indagini gli indizi su Battaggia sono solidi. La conferma era venuta dalle 23 pagine con cui il Tribunale del Riesame, nello scorso marzo, aveva rigettato il ricorso contro il suo arresto. L'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Crea e accusato di omicidio volontario e occulatamento di cadavere, era stato ripreso da lacune telecamere di video sorveglianza mentre, a bordo del suo pick up, era passato più volte nel luogo dove la donna sarebbe stata buttata nelle acque del Canale della Vittoria, a Lovadina. Immagini in cui viene immortalato non solo un mezzo del tutto simile a quello del 77enne ma addirittura la targa. C'è poi il tappetto d'arredamento che avrebbe contenuto tracce del Dna della giovane donna, probabilmente finita per essere arrotolata al suo interno prima che il corpo venisse gettato.

Anica non sarebbe uscita viva dall'appuntamento che il 18 maggio ebbe con Battaggia a casa dell'imprenditore ad Arcade. L'uomo aveva detto che si sarebbero incontrati per la consegna dei documenti per la denuncia dei redditi dal momento che, nel 2022, aveva lavorato alle sue dipendenze proprio al El Tiburon. Più verosimilmente però i due avrebbero consumato un rapporto sessuale dopo l'assunzione di alcune dosi di cocaina. Battaggia, annebbiato dalla droga, avrebbe reagito in maniera sproporzionata ad un diverbio con la 31enne e l'avrebbe uccisa in un violento raptus colpendola alla testa e poi tappandole naso e bocca, come sarebbe confermato dall'autopsia che sulle labbra della romena avrebbe rilevato le tracce evidenti di una asfissia.

Il Riesame aveva valorizzato anche i precedenti del 77enne, che in passato aveva trascorso 21 anni in carcere per l'omicidio di un rom accusato di aver provocato la morte della moglie, oltre che il pericolo di fuga confermato dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche nel corso di conversazioni con conoscenti e reso più stringente dal passato di Battaggia, che inseguito dalla giustizia italiana proprio per il precedente assassinio, sarebbe stato per parecchi anni una autentica "primula rossa" della criminalità veneta, trovando rifugio anche all'estero.

«Sono felice - ha fatto sapere tramite il suo legale, l'avvocato Fabio Amadio, Luigino De Biase, il compagno della Panfile - finalmente sapremo la verità sull'omicidio della mia Anica. E' un atto dovuto non solo e non tanto a me ma alla madre e soprattutto ai suoi quattro figli». Luigino si costituirà come parte civile insieme appunto ai figli e alla mamma della 31enne.