Guidava senza patente un trattore: non aveva targa e assicurazione

Una maxi-multa di oltre 5mila euro. Questa la sanzione inflitta dalla polizia locale di Arcade ad un 90enne della zona che, nonostante non avesse la patente di guida, è stato trovato alla guida di un trattore agricolo che era peraltro senza targa e assicurazione. Il controllo del mezzo, ora posto sotto sequestro a causa di queste irregolarità, è avvenuto nella giornata di martedì. L'uomo ha cercato di giustificarsi dicendo che si stava spostando con il trattore per andare a lavorare nei campi e non aveva evidentemente tempo da perdere con i vigili o per regolarizzare la sua posizione.

